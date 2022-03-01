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    Выставку к 30-летию вступления Казахстана в ООН открыли в Нур-Султане

    1 Марта 2022, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тематическая выставка, посвященная 30-летнему юбилею вступления Казахстана в ООН, открылась в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори и директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

    В экспозицию вошли материалы, представляющие ключевые этапы становления и развития отношений Казахстана с универсальной международной организацией, в том числе тексты выступлений, официальных писем и фотографии.

    Роман Василенко отметил, что выставка отражает историю тесного взаимодействия и плодотворного сотрудничества Казахстана и ООН.

    «Мероприятие мы проводим накануне 30-летия вступления Республики Казахстан в Организацию Объединённых Наций, которое отмечаем завтра, 2 марта. Экспозиция, которую мы сегодня открываем, через документы и фотографии раскрывает историю формирования того высокого уровня взаимного сотрудничества Казахстана с ООН, которое мы наблюдаем за прошедшие три десятилетия. К настоящему времени история нашего сотрудничества насчитывает огромное количество взаимных визитов официальных лиц, встреч и международных мероприятий, подписанных документов, реализованных проектов, на деле повлиявших на жизнь и судьбы множества казахстанцев и жителей других государств», - сказал Роман Василенко во время открытия выставки.

    «Успешная история работы ООН в Казахстане вписана в историю развития Казахстана за последние десятилетия. Благодаря выставке мы можем вспомнить основные вехи членства Казахстана в ООН через уникальные архивные материалы, фотографии и документы. Деятельность Казахстана в ООН стало источником вдохновения для многих стран», - прокомментировала постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

    Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Казахстан всегда с большой ответственностью относился к исполнению обязательств, принятых в рамках Организации. Также как подчеркнул Роман Василенко, наша страна всегда являлась и далее будет оставаться надежным партнером для ООН и в целом международного сообщества.

    Организаторы рассчитывают, что выставка вызовет искренний интерес со стороны сотрудников здания МИД и его посетителей, иностранных дипломатов и журналистов, студентов, проходящих практику во внешнеполитическом ведомстве.

    Участники церемонии договорились продолжить совместные усилия по изучению и популяризации значительного документального наследия сотрудничества Казахстана и ООН. Выставка является частью цикла юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию вступления Казахстана в ООН, которые планируется провести в течение всего 2022 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН МИД РК История Казахстана Международная деятельность РК
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