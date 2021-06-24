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    Выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana открылись в столице

    24 Июня 2021, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице возобновили свою работу выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители и гости столицы смогут увидеть здесь новые модели легковых автомобилей казахстанского производства, тест-драйвы от ведущих автосалонов, шоу ретроавтомобилей и уникального тюнинга.

    По словам председателя правления городского центра развития инвестиций «Astana invest» Ержана Балтаева, транспортная доступность является ключевым фактором развития туризма. Город Нур-Султан обладает высоким туристским потенциалом, который при должном сервисе, в том числе в сфере транспорта, обеспечит увеличение туристического потока.

    В ходе выставки для специалистов предусмотрено обсуждение ключевых задач транспортной отрасли Казахстана – развитие городских автобусных перевозок и проблемы безопасности пассажирских перевозок, внедрение единой системы автоматизации выдачи автобусных билетов и цифровизация отрасли.

    Отдельной темой станет развитие туристической отрасли Казахстана через развитие туристических автоперевозок.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Туризм Транспорт Общество
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