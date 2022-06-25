Выставка старых газет и фотоаппаратов прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Ко дню работников СМИ в областном историко-краеведческом музее прошла выставка «Информационный мир Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке были представлены ценные экземпляры областных, районных газет «Ақтөбе», «Актюбинский вестник», «Эврика», «Диапазон», «Шалкар». Так были представлены фотографии разных лет, рабочих моментов и коллектива, государственные и торжественные награды газеты «Актобе», насчитывающей вековую историю , подшивка газеты «Кедей» («Ақтөбе») 1928 года на арабском алфавите.

Здесь можно увидеть старые номера, награды газеты «Актюбинский вестник» 20-х годов, которая раньше называлась «Степная правда», «Актюбинская правда», «Путь к Коммунизму».

В экспозиции представлен номер газеты «Социализм туы» («Шалкар») 1934 года на латинском алфавите из фонда Шалкарского районного историко-краеведческого музея, номера газеты «Коммунизм таңы» 1963, 1990 годов и статьи юбилейных номеров газет к 60-летию издания, номера газет 2021 года, фотографии редакторов и сотрудников газеты, почетные грамоты.

Городские газеты «Эврика» и «Диапазон» представили свои первые номера 1994, 1996 годов, фотографии коллективов.

Также в экспозиции выставки можно увидеть обложку рукописного литературного журнала «Садак», изданного в свое время казахскими учениками медресе «Ғалия» в Уфе, первый номер газеты «Смычка», изданного в России в 1923 году.

Представлены на выставке различные марки фотоаппаратов советского и постсоветского времени, диктофоны.

«Целью выставки, которая впервые организуется не только в истории музея, но и в истории Актобе, является популяризация историй газет «Ақтөбе», «Актюбинский вестник», «Эврика», «Диапазон» и газеты «Шалкар», 90-летний юбилей которой совпал в этом году с 90-летием нашей области, презентация газет из научного архива и фотоаппаратов из фонда музея. Среди фотоаппаратов-экспонатов следует отметить фотоаппарат «Зенит» фотокорреспондента газеты «Ақтөбе», члена Союза журналистов РК Хайредена Раушанова», - сказал менеджер по общественным связям музея Сагымбек Улыкпанов.



