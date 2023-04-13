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    Выставка старинных карт Казахского государства открылась в Брюсселе

    13 Апреля 2023, 08:22

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду в Европейском парламенте открылась выставка «Исторические карты отражают связи Европы с Центральной Азией и остальным миром», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС при поддержке депутата Европарламента Андриса Америкса, входящего в состав делегации Европарламента по отношениям со странами Центральной Азии.

    Так, в европейской столице представлены карты, составленные в XVI-XIX веках и первоначально напечатанные на территории современных Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании.

    Около 1,5 тысячи подобных карт были собраны казахстанским учёным, директором Института современных исследований Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва Мухит-Ардагером Сыдыкназаровым и опубликованы в его книге «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории: Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков», которая ранее вышла в Брюсселе. Сам автор исследований также присутствовал на открытии выставки.

    Место издания книги М.Сыдыкназарова было выбрано в связи с особой ролью бельгийских картографов указанной эпохи в распространении в Европе географических сведений о Центральной Азии и других регионах мира.

    Посол РК в Бельгии Маргулан Баймухан отметил, что Посольство Казахстана поддержало эту инициативу, поскольку она основана на важном исследовании, отражающем исторические основы прочного партнерства, которого установлено сегодня между независимым Казахстаном и ЕС.

    «Данное исследование раскрывает важный исторический фундамент тех отношений сотрудничества и партнёрства, которые складываются сегодня между Казахстаном и Европейским союзом», – подчеркнул казахстанский дипломат.

    Первые посетители выставки, среди которых были депутаты и сотрудники Европейского и бельгийского парламентов, представители общеевропейских институтов, дипломатического корпуса, научно-исследовательских центров и общественных организаций, отметили, что её открытие является важным событием, способствующим дальнейшему распространению ценных исторических сведений и материалов, отражающих ранние связи между народами Европы и казахами.


    На церемонии открытия выставки также присутствовали депутаты Европейского парламента, сотрудники Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, члены дипломатического корпуса, журналисты, эксперты и другие гости.

    Депутат Европарламента Карстен Лукке рассказал МИА «Казинформ», что знание культуры и истории поможет гражданам ЕС и Казахстана выстраивать правильную политику сегодня.

    «Безусловно, важно постоянно содействовать углублению наших знаний друг о друге, особенно нашей молодёжи. Для европейцев интересно открытие Казахстана и Центральной Азии, в том, также с исторической перспективы того, как мы в Европе воспринимали Центральную Азию и Казахстан ранее. Я поздравляю Казахстан и ЕС с 30-летием дипломатических отношений и желаю их дальнейшего успешного развития», – сказал на открытии выставки член Европейского парламента К.Лукке.

    Экспозиция открыта до конца недели для членов и посетителей Европарламента в его основном здании в Брюсселе.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК История Казахстана Евросоюз Бельгия
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