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    Выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022» открылась в РК

    15 Июля 2022, 20:58

    В рамках республиканского Дня поля организована выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022».

    Отечественные и иностранные компании представили новое и прогрессивное оборудование. В их числе и немецкая компания «Amazone», которая больше 100 лет занимается производством спецтехники.

    На казахстанском рынке компания «Amazone» уже больше 10 лет. По словам генерального директора «Amazone Казахстан» Тобиас Мйнеля, для них в приоритете интересы местных фермеров, поэтому они тесно сотрудничают с научно-производственным центром зернового хозяйства имени академика Бараева.

    Опираясь на разработки и достижения казахстанских ученых, «Amazone» производит экономичное оборудование, которое повышает качество урожая. Приобретать новую современную технику фермерам позволяют ежегодные инвестиции и субсидии от государства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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