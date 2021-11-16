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    Выставка рисунков казахстанских детей прошла в Тегеране

    16 Ноября 2021, 19:33

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Иране при поддержке Общественного благотворительного фонда «Аялған Алақан» организовало выставку рисунок казахстанских детей с ограниченными возможностями «Мир глазами детей» в художественной галерее «Зарна» в Тегеране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Основная цель выставки, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан, продемонстрировать безграничные возможности особых детей, их добрые мечты и страсть к жизни.

    Выставку посетили иранские деятели искусства и науки, деловые круги и представители казахской диаспоры в Иране. Присутствовавшие на мероприятии доктор юридических наук, профессор Сайед Хасан Амин, скульптор Фатеме Асади и другие иранские деятели отметили, что произведения казахстанских детей ярко выражают их широкое мировоззрение.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Культура Иран
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