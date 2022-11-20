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    Выставка работ из дерева и кожи развёрнута на двух участках в Атырау

    20 Ноября 2022, 17:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау голосующие на внеочередных выборах Президента на двух избирательных участках имеют возможность полюбоваться выставкой поделок из кожи и дерева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для избирателей, голосующих на участках №251, 252, расположенных в средней общеобразовательной школе №39 микрорайона Жулдыз города Атырау, представлена выставка 20 лучших работ школьников. На выставке можно увидеть изделия из дерева и кожи местных ремесленников Нұрсұлтана Қалиева, рукодельные работы для приданого Айнұр Меңдібай.

    «Пришедшие на голосование с удовольствием знакомятся с нашими выполненными в национальном стиле изделиями. Покупают то, что им понравилось. Главная цель выставки – популяризация национального искусства, знакомство с работами местных ремесленников. В нашем районе жители принимают активное участие в выборах, что очень радует», - рассказала учитель средней общеобразовательной школы №39 Рита Мұқанова.
    Для проведения выборов в регионе создан 261 участок.

    Ранее сообщалось, как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения, а также на Кашагане.

    Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки. По Атырауской области – 60,87%.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Атырау Президентские выборы - 2022
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