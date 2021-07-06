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    Выставка, посвященная культуре Казахстана, открылась в центре Берлина

    6 Июля 2021, 13:34

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и Дня столицы в главном торговом центре Берлина «Mall of Berlin» открылась фотовыставка «Природа, культура, люди. Завораживающий Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На церемонии открытия Посол Казахстана Даурен Карипов рассказал гостям об истории страны, культуре и обычаях нашего народа.

    Участники мероприятия смогли познакомиться с экологическим изобретением наших предков – юртой, а также полюбоваться фотографиями природы, архитектуры, национальной кухни и жителей современного Казахстана.

    Церемония открытия завершилась казахской народной музыкой. Специально приехавшие на эту выставку студенты Казахского национального университета искусств исполнили для гостей «Mall of Berlin» казахские народные песни и кюи.

    Выставка, организованная Посольством и Сообществом «Qazan e.V.», пройдет с 5 по 17 июля. В этот период на выставке будет также представлена эко-продукция отечественных производителей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Культура Германия 30 лет Независимости
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