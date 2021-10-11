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    Выставка, посвященная 30-летию Независимости РК, проходит в музее имени Кастеева

    11 Октября 2021, 21:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выставка «История и культура Великой степи», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан проходит в Государственном музее имени А.Кастеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя директора по науке Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева Светланы Кобжановой, выставка посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан, поскольку исторические архивные и визуальные материалы являются ценными источниками для изучения истории нашей страны.

    «История и культура Казахстана на протяжении многих столетий развивались в тесном контакте и взаимодействии с восточными и западными цивилизациями. Великая степь в прошлом была вовлечена в различные события, что актуализирует изучение геополитических тенденций региона сквозь призму истории и на современном этапе. Исследование способствует воссозданию истории казахской государственности, а также сохранению идентичности и формированию целостного видения историко-культурного наследия казахского народа», - рассказала С.Кобжанова.

    На выставке показаны имеющиеся и новые уникальные копии исторических памятников из зарубежных архивных фондов, реконструирующих подлинный характер истории казахской государственности с древности по новое время.

    Экспозиция состоит из 40 фотодокументов и отражает казахский мир в хронологической последовательности и разнообразии историко-культурных проявлений.

    «На выставке представлены наиболее интересные и важные экспонаты по истории и культуре казахского народа, а также копии визуальных артефактов, извлеченных из архивов, фондов и музейных собраний зарубежных стран (Китая, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, Венгрии). На выставке представлены труды ученых Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, связанных с выявлением и научным осмыслением генезиса, истории, культуры древнего, средневекового, нового периодов Казахстана», - отметила представитель музея.

    Выставка продлится до конца октября.

    Ранее сообщалось , что коллекцию музея пополнили более пяти тысяч произведений искусства за 30 лет.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Культура История Казахстана Патриотизм Общество 30 лет Независимости
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