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    Выставка, посвященная 175-летию Жамбыла, проходит в Нур-Султане

    26 Февраля 2021, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставка, посвященная 175-летию поэта Жамбыла, проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В новом здании государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева в столице стартовали мероприятия в честь юбилея казахского поэта. В мероприятии принимают участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта, депутаты и общественные деятели.

    Гости мероприятия ознакомились с экспозицией музея Жамбыла Жабаева, организованной в фойе нового театра.

    На выставке представлены личные вещи Жамбыла, среди них можно увидеть чапаны, очки, а также документы поэта портреты, книги, посвященные акыну.

    В этом году в рамках 30-летия Независимости отмечается 175-летие поэта Жамбыла Жабаева.

    Ранее Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту Жамбылу в столице.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Культура Юбилей
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