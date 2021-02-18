Выставка памяти художника-реставратора Веры Жулановой прошла в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выставка «Хранительница времени» проходит в художественной галерее этнокультурного центра «Шахристан» в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором этого мероприятия в честь годовщины памяти художника-реставратора высшей категории Веры Жулановой является республиканский историко-культурный музей-заповедник «Памятники Тараза». В экспозиции выставки представлены археологические находки, картины, фотоснимки и предметы прикладного искусства, которым Вера Жуланова дала вторую жизнь.

Жамбылские живописцы, и маститые, и начинающие, а также журналисты местных и республиканских изданий хорошо знали художника-реставратора областного историко-краеведческого музея Веру Жуланову, многим из молодых художников она дала путевку в жизнь. Этому талантливому человеку были под силу и скрупулезные реставрационные работы по восстановлению буквально по кусочкам найденных на археологических раскопках ценных артефактов, и собственное самобытное художественное творчество.

На выставке представлены ее картины «Священный дух предков», «Портрет Айша-биби», «Ночной Тараз», «Мелодии времени», «Таразская танцовщица», посвященные родному краю, его истории.

В 1999 году художник-реставратор была удостоена звания «Заслуженный художник Международной ассоциации народов мира».

«Моя профессия нравится мне тем, что она не похожа на другие. Само понятие «реставрация» не значит, что из найденных вещей нужно сделать новые, главное - придать эстетический вид, приближенный к первоначальному. Тогда посетители музея смогут по достоинству оценить мастерство ее изготовителя», - говорила в свое время Вера Жуланова.

Жамбылским реставраторам прибавилось работы в 2012 году, когда на территории бывшего Центрального рынка Тараза начались археологические раскопки древнего городища. Здесь обнаружено более 40 тысяч артефактов VI-XII веков, сотни тысяч керамических элементов, множество монет. Все эти археологические находки требовали тщательной реставрационной обработки, прежде чем они заняли свое место в экспозиции музея «Древний Тараз» или же в его запасниках.

Попробовала себя Вера Жуланова и в роли археолога, отправившись как-то на раскопки с археологической экспедицией «Туран». Одна из самых интересных находок из той экспедиции - фрагмент керамики с изображением девушки, приблизительно датируемый XI-XII веками, послужил вдохновением для создания картины. Увидев в этом фрагменте мотив орнамента знаменитого узорчатого мавзолея «Айша-биби», Вера Жуланова изготовила по этому образцу стилизованное изображение.

«Есть предположение, что это портрет легендарной казахской красавицы Айши-биби, - рассказала тогда на выставке археологических находок Вера Жуланова корреспонденту МИА «Казинформ». – Это уникально. Мы знаем, что в исламе запрещено изображение человеческого лица. Однако есть версия, что мастер, который изготавливал изразцы для мавзолея погибшей девушки, все-таки сделал ее изображение. Что характерно, вот такого рисунка узоров мавзолея «Айша-биби», с сочетанием женского лица восточного типа, как утверждают историки, нет нигде, это найдено впервые, и аналогов такому нет. Как и нет более нигде подобных орнаментов, представленных в мавзолее «Айша-биби», который является не только популярным среди туристов историческим памятником, но и местом паломничества людей ближнего и дальнего зарубежья. Я впервые работала в археологической экспедиции и была поражена тому, насколько наши археологи увлечены своим делом! Просто до фанатизма доходит».

Помимо уникального фрагмента древней керамики, на той выставке были представлены отреставрированные кувшины и прочая бытовая утварь периода средневековья, найденные археологической экспедицией «Туран». «В нашем деле есть такие законы - оставлять отреставрированные части белыми, чтобы можно было определить, где оригинал, а где работа современного реставратора, - пояснила тогда Вера Жуланова. - Внешний вид реставраторы восстанавливают для того, чтобы посетители музеев могли понять, как выглядели предметы древности. Какой у них был первоначальный вид. Ведь многие найденные при раскопках артефакты представляют собою разрозненные осколки, кусочки чего-то целого, которое и восстанавливает художник-реставратор».

Участвовала она и в культурно-художественных десантах, отправлявшихся как в столицу и другие города Казахстана, так и в отдаленные села Жамбылской области. Жители городов и сельских поселков могли прикоснуться к древним артефактам отечественной истории, во многом благодаря и таким увлеченным своим делом людям, как Вера Жуланова.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор республиканского историко-культурного музея-заповедника «Памятники Тараза» Нурлан Быкыбаев, Вера Жуланова проработала четверть века в Жамбылском историко-краеведческом музее художником-реставратором.

«Вера Викторовна возродила тысячи артефактов. Через ее бережные руки прошли поврежденные временем монеты, керамические кувшины, вазы, светильники и другие ценные артефакты из камня, кожи, древесины. На выставке представлена небольшая часть этих экспонатов. За годы работы в выставочном зале Вера Жуланова провела множество персональных выставок наших художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, выставок детских рисунков. Она поддерживала молодых начинающих художников и детей из центров детского творчества. После общения с нею у детей вдохновенно загорались глаза. Вера Викторовна внесла огромный вклад в культуру нашего региона», - отметил директор республиканского историко-культурного музея-заповедника «Памятники Тараза» Нурлан Быкыбаев.