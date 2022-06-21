Выставка об истории создания МВД и Нацгвардии открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане в здании военно-исторического музея Вооруженных сил РК в преддверии Дня полиции открылась выставка об истории создания Министерства внутренних дел и Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном открытии выставки присутствовали ветераны органов внутренних дел, Национальной гвардии РК, молодые сотрудники полиции и гвардейцы.

«В народе говорят, «без прошлого нет будущего». Сегодня мы стали свидетелями торжественного мероприятия, посвященного открытию экспозиции об истории органов внутренних дел и Национальной гвардии. У нас в здании Министерства внутренних дел тоже расположен музей. Этот орган является центром воспитания молодых сотрудников и военнослужащих Нацгвардии в духе преданности, служения Родине. Мы постоянно проводим такие мероприятия, чтобы они знали об истории органов внутренних дел», - сказал генерал-майор милиции Умурзак Болсамбеков.

Об истории образования Национальной гвардии гостям поведал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Альберт Маткаримов.

«Внутренние войска созданы 10 января 1992 года. Это юбилейный год как для Вооруженных сил РК, органов внутренних дел, так и для Национальной гвардии. В 2014 году Указом Президента РК внутренние войска преобразованы в Национальную гвардию. На протяжении 30 лет внутренние войска выполняли задачи по охране общественного порядка и безопасности нашей страны. Сегодня благодаря решению министра обороны РК Руслана Жаксылыкова и руководства военно-исторического музея часть экспозиций представлена здесь. Это, несомненно, позволит изнутри изучить то, чем мы дышим и живем. За годы Независимости свыше 4 тыс. военнослужащих органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами. Наши ребята спасают людей при пожарах, оказывают помощь при захвате заложников и актах терроризма», - сказал Альберт Маткаримов.

В ходе открытия выставки ряд сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии РК наградили медалями.

На третьем этаже музея расположились ценные экспонаты. Зрители смогут увидеть, как выглядели советские светофоры, водительские права, техпаспорт, какие жезлы использовали сотрудники полиции. Из интересной литературы имеются словарь жаргона преступников, Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР.

Здесь же размещена фотография с изображением Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В 1999 году, когда Касым-Жомарт Токаев занимал пост Премьер-Министра, он принял участие в торжественной церемонии открытия Центра оперативного управления (ЦОУ).

Отдельный стенд посвящен профессиональной подготовке кадров и военно-патриотической работе Национальной гвардии. Представлены нагрудные знаки Нацгвардии, а также изъятые у заключенных предметы.