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    Выставка «Конституция – основа государственности» открылась в Нур-Султане

    26 Августа 2022 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Первого Президента РК состоялось открытие выставки «Конституция – основа государственности», посвященной Дню Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы.

    В мероприятии приняли участие представители Центральной избирательной комиссии, зарубежные послы, государственные и общественные деятели, эксперты.

    «Конституция 1995 года заложила правовой фундамент молодого казахстанского государства, который впоследствии во многом и предопределил его весомые достижения. В свою очередь, осуществляемая сейчас конституционная реформа призвана обеспечить условия для успешного построения Нового Казахстана», - сказал в своем приветственном слове директор Библиотеки Бакытжан Темирболат.

    «Говоря о Конституции независимого Казахстана, нельзя не вспомнить имена выдающихся казахстанских ученых-правоведов, как Салык Зиманов, Султан Сартаев, Гайрат Сапаргалиев, стоявших у истоков нашего Основного закона. Именно они по поручению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сформулировали ключевые положения и принципы Конституции суверенного Казахстана», - отметил государственный и общественный деятель Куаныш Султанов.

    «Народ Казахстана поддержал политические реформы, инициированные Президентом Казахстана К.К.Токаевым. Теперь нам предстоит пройти сложный путь глобальной демократической трансформации. Приведение всего отечественного законодательства в соответствие с обновленной Конституцией позволит закрепить переход республики к президентской форме правления с сильным Парламентом, сформировать более эффективную модель функционирования политических институтов, укрепить систему сдержек и противовесов между ветвями власти, повысить защиту прав и свобод граждан», - заявил член рабочей группы по конституционной реформе Абдрасулов Ермек.

    «Сегодняшняя выставка имеет глубокое образовательное значение для всех нас, в особенности для подрастающего поколения. Она показывает историю Республики Казахстан сквозь призму создания и развития Конституции Казахстана», - сказала главный консультант Центральной избирательной комиссии Казахстана Жексембекова Венера.

    Выставка состоит из трех разделов:

    1. «Законы Великой степи» повествует о первых правовых законах степной демократии. Содержание раздела раскрывают книжные издания, рассказывающие о важных уложениях казахского общества, такие как: «Светлый путь Касым хана» («Қасым ханның қасқа жолы»), «Древний путь Есим хана» («Есім ханның ескі жолы»), «Жети жаргы» Тауке хана» («Әз Тәукенің «Жеті жарғысы»), «Записка о судебной реформе» Ш. Уалиханова, «Правила Карамолы» А. Кунанбаева, политическая программа правительства «Алаш Орды».

    2. «Конституция – опора независимости» представляет архивные документы и фотографии из собрания Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан, иллюстрирующие период независимости Казахстана.

    3. «Эволюционное развитие Конституции Республики Казахстан» в систематизированном виде демонстрирует материалы республиканского референдума, состоявшегося 5 июня 2022 года.
    Астана (Нур-Султан) Культура Конституция Общество Первый Президент - Елбасы
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