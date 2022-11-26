Выставка казахстанского художника открылась в Оренбурге

26 Ноября 2022, 19:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В оренбургском музее изобразительных искусств торжественно открылась выставка известного казахстанского художника-графика Виктора Федоровича Поликарпова «Родительница степь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Русского дома в Астане.

Выставка «Родительница степь» ‒ это серия офортов к произведениям выдающегося казахстанского поэта Павла Васильева. Название экспозиции перекликается с названием одного из его самых известных стихотворений.

Павел Васильев родился в 1910 году в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Он прекрасно знал казахский язык, много общался с акынами. С юных лет он впитывал историю, традиции, обычаи казахского народа. Его творчество стало своеобразным проводником казахской поэзии в русскую культуру.

Пронизанная любовью к казахстанской земле лирика Павла Васильева нашла свое отражение в работах Виктора Поликарпова. Они создавались в разный период времени, начиная с 1987 года. Художник и по сей день работает над новыми сюжетами.

«Я всегда горжусь своим Казахстаном, где я родился, где родились мои предки, всегда чувствую тепло дружбы в нашем обществе, мудрость казахов, умеющих сохранить мир на нашей земле. Казахстан – страна огромных богатств и природной красоты. Это родина великого поэта Павла Васильева, с детства впитавшего любовь к нашей земле и вынесшего эту любовь на вершины русской поэзии. Надеюсь, что мои работы к этой поэзии заинтересуют зрителей», ‒ сказал Виктор Поликарпов.

Выставка продлится до 4 декабря.

Фото: instagram.com/rsgov_qazaqstan