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    Выставка к столетию военной летчика Хиуаз Доспановой открылась в столице

    27 Апреля 2022, 22:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил совместно с Атырауским областным историко-краеведческим музеем проводится выездная выставка «Есімі аңызға айналған қазақтың батыр қызы». Она посвящена 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы, летчицы Хиуаз Доспановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

    В торжественном открытии выставки приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Нуркасым Ажитайулы, ветеран Вооруженных сил генерал-майор авиации Алсай Жуманов, единственная в Казахстане женщина летчик-истребитель старший лейтенант Ардана Ботай, ученики военно-патриотических классов столичных школ, военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны.

    «Хиуаз Доспанова – яркий пример патриотизма и любви к Родине. Я выбрала профессию военного летчика, вдохновившись примером мужества и бесстрашия нашей соотечественницы», - сказала старший лейтенант Ардана Ботай.

    Среди экспонатов представлены личные вещи, архивные фотографии, документы Хиуаз Доспановой, а также героев Советского Союза Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и других участников Великой Отечественной войны.

    Следует отметить, что казахстанские женщины в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в победу над врагом как на полях сражений, так и в тылу, заменив ушедших на фронт мужчин.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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