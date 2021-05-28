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    Выставка к 30-летию Независимости РК и 25-летию ЕНУ открылась в Украине

    28 Мая 2021, 23:27

    ЛЬВОВ. КАЗИНФОРМ - Во Львовском национальном университете (Украина) при содействии Посольства РК в Украине состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК.

    Мероприятие прошло с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине Дархана Калетаева, Почетного консула РК во Львове Галины Маслюк, ректоров ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова и ЛНУ им. Ивана Франка Володимира Мельника, а также представителей двух вузов.

    В своем выступлении Ерлан Сыдыков рассказал, что в этом году Евразийский национальный университет празднует первую значимую дату - 25 лет со дня основания. Ученый проложил связь между этой датой и 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив, что университет, основанный Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, является одним из символов независимости.

    В свою очередь Володимир Мельник поздравил университет со знаменательной датой, добавив, что за короткое время коллективу вуза удалось набрать сильный размах в развитии, и пожелал дальнейших успехов.

    Подробнее о выставке рассказал проректор по стратегическому развитию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Думан Айтмагамбетов, подчеркнув, что здесь представлены 25 исторических фотографий из жизни вуза.

    В экспозиции представлены уникальные фотографии, наглядно демонстрирующие этапы становления и развития ЕНУ.

    Посетители фотовыставки имеют возможность приобщиться к важнейшим вехам четвертьвековой истории университета, окунуться в его знаковые события и прочувствовать связь времён.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Образование Вузы Украина
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