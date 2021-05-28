Выставка к 30-летию Независимости РК и 25-летию ЕНУ открылась в Украине

ЛЬВОВ. КАЗИНФОРМ - Во Львовском национальном университете (Украина) при содействии Посольства РК в Украине состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК.

Мероприятие прошло с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине Дархана Калетаева, Почетного консула РК во Львове Галины Маслюк, ректоров ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова и ЛНУ им. Ивана Франка Володимира Мельника, а также представителей двух вузов.

В своем выступлении Ерлан Сыдыков рассказал, что в этом году Евразийский национальный университет празднует первую значимую дату - 25 лет со дня основания. Ученый проложил связь между этой датой и 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив, что университет, основанный Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, является одним из символов независимости.

В свою очередь Володимир Мельник поздравил университет со знаменательной датой, добавив, что за короткое время коллективу вуза удалось набрать сильный размах в развитии, и пожелал дальнейших успехов.

Подробнее о выставке рассказал проректор по стратегическому развитию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Думан Айтмагамбетов, подчеркнув, что здесь представлены 25 исторических фотографий из жизни вуза.

В экспозиции представлены уникальные фотографии, наглядно демонстрирующие этапы становления и развития ЕНУ.

Посетители фотовыставки имеют возможность приобщиться к важнейшим вехам четвертьвековой истории университета, окунуться в его знаковые события и прочувствовать связь времён.