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    Выставка к 100-летию Народной артистки Казахстана Бикен Римовой состоится в Алматы

    13 Марта 2023, 10:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Творческая выставка, посвященная 100-летию Народной артистки Казахстана Бикен Римовой, под названием «Жизнь, сотканная из искусства» состоится в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского драматического театра имени Б.Римовой.

    Выставка организована Талдыкорганским драматическим театром имени Б.Римовой при Управлении культуры, архивов и документации Жетысуской области при содействии Министерства культуры и спорта РК, Международной организации культуры «ТЮРКСОЙ».

    На выставке будут представлены костюмы актрисы, платья и сумки, сшитиые своими руками, личные вещи и экспонаты, медали, фотографии.

    В мероприятии, которое состоится 14 марта, в 15:00 на станции «Москва» Алматинского метрополитена, примут участие современники Бикен Римовой, коллеги по сцене, представители театрального искусства и интеллигенции.

    Станция «Москва» расположена по проспекту Абая под проезжей частью между ул. Утеген батыра и пр. Алтынсарина в Ауэзовском районе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Культура
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