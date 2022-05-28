Выставка к 100-летию Хиуаз Доспановой прошла в Уральске

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский областной историко – краеведческий музей провел в городе Уральске передвижную выставку «Есімі аңызға айналған қазақтың батыр қызы», приуроченную к 100-летию Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Выставка, развернутая в Западно-Казахстанском историко- краеведческом музее города Уральска была посвящена ратным подвигам и жизни Хиуаз Доспановой. На ней были представлены личные фотографии героини, снимки с семьей, родственниками, боевыми друзьями, фронтовые письма, награды за мирный труд.

«Посетители смогли ознакомиться с военным обмундированием в годы войны, с образцами боевого оружия, применявшимися на фронте телефонами и другими средствами связи», - рассказал исполняющий обязанности заместителя директора Атырауского областного историко-краеведческого музея Ерлан Тлеккабылов.

Также на выставке экспонировались письма писателя Абу Сарсенбаева летчице и сборник его статьей о героине. Помимо этого, вниманию посетителей выставки были представлены исторические материалы о героических сынах Атырау: Героях Советского Союза Каиргали Смагулове, Боране Нысанбаеве, Мусе Баймуханове, Георгии Канцеве, Мукате Мусаеве, Александре Афанасьеве, Филиппе Мазурове, Иване Махорине, полных кавалерах орденов Славы Шукире Еркинове, Гизате Алипове, Евгении Полынине, Сакыпе Қызылове, Гаврииле Шамине.

Передвижная выставка, уже прошедшая городах Нур-Султане, Алматы и Актобе, осенью пройдет еще в семи регионах.