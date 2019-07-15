Выставка «Истории Великой степи» открылась в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В выставочном центре города Талдыкоргана состоялось открытие выставки под названием «Истории Великой степи», транслирующей произведения известных в стране и за рубежом художников современного искусства Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Мероприятие было организовано акиматомАлматинской области в рамках реализации статьи Первого Президента «Семь гранейВеликой степи».

На выставке представлено более 100 работ12-ти художников. Это такие именитыеталанты, основоположники современного искусства, как Алмагуль Менлибаева, Сауле Сулейменова, РашидНурекеев, Асхат Ахмедьяров, Сауле Дюсенбина, Алибай Бапанов, МолдакулНарымбетов, Виталий Симаков, Саид Атабеков, Смаил Баялиев, Арыстанбек Шалбаев.Вместе с ними прибыли куратор, доктор наук, искусствовед Юлия Сорокина имеждународный куратор - Лиза Ахмади.

Отметим, это первый региональный проекттакого масштаба в Казахстане. Талдыкорган – это третий город, который посетилаплеяда художников. В планах у инициаторов «передвижной выставки» посетитьостальные регионы Казахстана.

«Идея выставки вдохновлена статьей «Семьграней Великой степи». В чем особенность мироощущения народов, веками живущих варидной зоне, в центре Евразийского материка? Чем отличается азиатское«ощущение континента» от европейского «ощущения моря»? Какие ценности привнёснарод-всадник в копилку человеческой культуры? Современное искусство Казахстанаразвивается «здесь и сейчас», но вовлекает в свою орбиту как дела давноминувших дней, легенды, традиции, трагедии прошлого, так и научные открытияархеологов, историков, биологов и технические разработки инженеров, экономистови социологов. Так формируется современный культурный код нации, существуя междупрошлым и будущим, между лесистым севером и гористым югом, создавая особуюкультурную экосистему Великой степи, способствуя взаимодействию азиатской иевропейской культур. Этот культурный код подразумевает в своей статье НурсултанНазарбаев, говоря о «пространстве и времени национальной истории» и подчёркиваянеобходимость модернизации исторического сознания. Каждый художник, участвующийв выставке, расскажет свою историю, перенося ее в контекст современности иактуализируя с помощью новых техник, практик и материалов мирового искусства.Современное искусство Казахстана – своеобразный феномен, признанный на самыхпрестижных мировых площадках – музеях, галереях, биеннале – теперь возвращаетсяв родные в степи», - поделиласьорганизатор мероприятия, Динара Амангельдина.

К примеру, работа Саида Атабекова. Здесьможно увидеть подобие арки из «бесіков» (колыбели)

По легенде существует некая узкая скала.И если пройти вдоль нее, то женщинам, которые давно хотят детей, Вселеннаядарит счастье стать матерью.

Далее, зрители смогут увидеть «Подушки»от Сауле Дюсенбиной. Это множество воздушных подушек, на которых изображеныбатыры, животные. Зефирная экспозиция, вытянутая с самого потолка до пола,повествует о такой проблеме, как гибель животных.

Вытянутые вдоль в несколько рядов казаныв форме глаз символизирует волнение и заботу наших бабушек. Художник А.Ахмедияров с работой «Әженің көзі»(Глаза бабушки) выражает, таким образом,теплоту в памяти и воспоминание о поездках в аул к бабушкам.

«Посыл выставки - «Стань ближе к искусству!»Люди оставьте свои гаджеты и обогащайтесь духовно. Вы можете согласиться или не согласиться схудожниками. Но вы получите эмоции и что-то узнаете о себе», - отметилаорганизатор.

Выставка будет проходить в Талдыкоргане до13 августа. Кроме выставки, здесь будут проводить мастер-классы, лекции. Входсвободный.