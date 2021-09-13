Выставка художника Раимкула Есиркеева открылась в карагандинском музее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств КазССР Раимкула Есиркеева. Он известен своими многочисленными портретами земляков, наполненными душевностью и уважением к человеку труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В год 30-летия Независимости Казахстана эта выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Раимкула-ага, – способ по достоинству оценить его творчество. Талант художника не умер, потому что он передался от отца к сыновьям и внукам и продолжает жить в их работах. Семья Есиркеевых – творческая династия», – отметил краевед Тунгышбай Мукан на открытии выставки.

В экспозицию входит около 50 работ, 20 из них - из личной мастерской художника. Их предоставил сын Раимкула Есиркеева Мейрам.

«Дедушка в основном рисовал в жанре портрета, причём в стиле реализма. Как правило, писал с натуры. Для этого находил похожих на своих героев людей. Например, если говорить о портрете Алии Молдагуловой, то он нашёл похожую на неё девушку, сделал из дерева оружие, а бабушка сшила для героини одежду. Так был воссоздан образ легендарного снайпера ВОВ. У моего отца Мейрама в мастерской сохранено около 50 работ дедушки. Среди них и завершённые большие картины, и наброски», – рассказал внук художника Әмен Есиркеев.

Раимкул Есиркеев – художник-живописец, ветеран Великой Отечественной войны, один из создателей Карагандинской областной организации Союза художников. В основном работал в таких жанрах, как пейзаж и портрет. Родился в 1921 году в Актогайском районе Карагандинской области. Не стало художника в 1980-м.

Выставка продлится до 20 сентября.