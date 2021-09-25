Выставка экспонатов акмолинских музеев презентована на Малом курултае казахов в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область представила выставку музеев «Ордалы Елге 30 жыл» на прошедшем в городе Стамбуле Малом курултае казахов «Жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі», посвященном 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Организаторами Малого курултая выступили «Фонд Отандастар» совместно со Всемирной ассоциацией казахов при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей казахских общин из Турции и стран Европы, представители учреждений культуры и высших учебных заведений Казахстана.

Программа Малого курултая охватила немало культурно-просветительских мероприятий.

В рамках масштабного мероприятия была представлена выставка различных экспонатов из музеев Акмолинской области.

«Эта ответственная и важная задача была реализована при поддержке акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Выставка, посвященная юбилею Независимости нашей страны и представляющая историю, культуру и быт казахского народа, вызвала бурю эмоций и восхищение у соотечественников из разных стран мира», - рассказала руководитель управления культуры, архивов и документации области Айгуль Сабитова.

Также, как добавила глава ведомства, посетившие мероприятие Генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Алим Байель и первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков выразили огромную благодарность акмолинцам за организацию данной выставки.

К слову, по итогам Курултая было принято Обращение соотечественников по случаю 30-летия Независимости Казахстана. Ряд участников были награждены нагрудным знаком «Малый курултай».



