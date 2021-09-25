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    Выставка экспонатов акмолинских музеев презентована на Малом курултае казахов в Стамбуле

    25 Сентября 2021, 12:12

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область представила выставку музеев «Ордалы Елге 30 жыл» на прошедшем в городе Стамбуле Малом курултае казахов «Жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі», посвященном 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    Организаторами Малого курултая выступили «Фонд Отандастар» совместно со Всемирной ассоциацией казахов при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

    В мероприятии приняли участие более 100 представителей казахских общин из Турции и стран Европы, представители учреждений культуры и высших учебных заведений Казахстана.

    Программа Малого курултая охватила немало культурно-просветительских мероприятий.

    В рамках масштабного мероприятия была представлена выставка различных экспонатов из музеев Акмолинской области.

    «Эта ответственная и важная задача была реализована при поддержке акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Выставка, посвященная юбилею Независимости нашей страны и представляющая историю, культуру и быт казахского народа, вызвала бурю эмоций и восхищение у соотечественников из разных стран мира», - рассказала руководитель управления культуры, архивов и документации области Айгуль Сабитова.

    Также, как добавила глава ведомства, посетившие мероприятие Генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Алим Байель и первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков выразили огромную благодарность акмолинцам за организацию данной выставки.

    К слову, по итогам Курултая было принято Обращение соотечественников по случаю 30-летия Независимости Казахстана. Ряд участников были награждены нагрудным знаком «Малый курултай».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Культура Соотечественники Турция 30 лет Независимости
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