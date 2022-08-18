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    Выставка ЭКСПО Китай-Евразия перенесена из-за вспышки COVID-19 в СУАР

    18 Августа 2022 09:24

    ПЕКИН. УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ – Выставка VII ЭКСПО «Китай-Евразия» перенесена на сентябрь из-за вспышки COVID-19 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организационный комитет выставки.

    VII ЭКСПО «Китай-Евразия» планировалось провести с 25 по 30 августа этого года в городе Урумчи.

    «Учитывая текущую ситуацию в области профилактики и борьбы с эпидемией, для того, чтобы обеспечить здоровье всех участников и эффективность выставки, VII ЭКСПО «Китай-Евразия», первоначально запланированная на 25 – 30 августа 2022 года, перенесена на середину сентября 2022 года. Место проведения останется неизменным», - говорится в сообщении оргкомитета ЭКСПО.

    Новые вспышки заражения коронавирусом зафиксированы в Синьцзяне в конце июля.

    Предшественницей ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в городе Урумчи с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года.


    Фото: news.cgtn.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Китай #Коронавирус в мире #Мировые новости
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