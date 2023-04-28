Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка кандидата исторических наук, исследователя-этнографа, художника Калиоллы Ахметжана «Доспехи казахских батыров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея выставки заключается в том, чтобы познакомить зрителей с художественным и научным творчеством художника и оружиеведа Калиоллы Ахметжана, а также пропагандировать патриотический дух в подрастающем поколении.

С открытием выставки поздравил заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Данияр Алиев.

«Наши предки защищали казахскую степь. Оружие – один из главных интересов казхского народа», - сказал Данияр Алиев.

По словам художника, он более 40 лет изучает традиционное казахское оружие и оружие кочевых народов в целом. На эту тему им опубликовано более 120 статей и 6 монографий.

«Я являюсь единственным специалистом, исследователем истории традиционного казахского оружия в нашей стране. Мой интерес к истории начался со школьных лет. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Академии художеств СССР. Я мечтал стать художником, который рисует в историческом жанре. Но заметил, что нет данных о том, какую одежду в древности носили, каким оружием пользовались. В итоге сам начал изучать, искать информацию», - сказал художник Калиолла Ахметжан.

Некоторые из предметов, находящиеся в музее, представляют собой восстановленные копии личных вещей известных казахских батыров, которые хранятся в коллекциях их потомков и в музеях. В их числе шлем Богенбай-батыра, латы Кабанбай-батыра, щит, латы и копье Арыстан -султана, селебе (оружие с обоюдоострым прямым клинком) Жанкожа-батыра и другие ценные предметы. Здесь также можно увидеть оружие и доспехи, использовавшиеся сако-сарматами, гуннами, уйсунами и тюркскими племенами, в период Казахского ханства, до XIX в.

«Сначала я свои работы выдавал как статьи, затем сделал научно-графическую реконструкцию. Здесь представлены различные виды и типы штурмового оружия и защитного снаряжения казахских воинов, а именно: стрелкового и холодного оружия и снаряжения, боевых головных уборов, доспехов. Все работы сделаны с научной точностью и не являются выдумкой»,- добавил художник.

К Калиолле Ахметжану нередко обращаются съемочные группы исторических фильмов, где он выступает в роли консультанта по традиционным воинскому оружию и доспехам.

Выставка будет работать до 16 июня.







