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    Выставка детских рисунков ко Дню Победы прошла в Акмолинской области

    9 Мая 2021, 08:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 30 детей сотрудников полиции региона в возрасте от 6 до 10 лет приняли участие в выставке детских рисунков, посвященной Дню Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Сотрудники департамента полиции Акмолинской области организовали и провели выставку детских рисунков, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в области, полицейские с соблюдением всех санитарных норм устроили открытую выставку на Аллее ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии в Кокшетау.

    Посмотреть рисунки ребят пришли приглашенные труженики тыла, ветеран органов внутренних дел, майор полиции в отставке Ботан Оразбеков и супруга ветерана ВОВ Ксения Тюменцева.

    «Это трогательное мероприятие. Самое важное, что может быть у всех нас. Несмотря на давность тех событий, память о Великой Отечественной войне должна оставаться актуальной для нас всегда, так как перед нами стоит очень важная задача не только сохранить достоверные сведения о событиях Великой Отечественной войны, но и передать их нашим детям, внукам, всему подрастающему поколению. Очень рада, что столько детей своими рисунками помогли нам окунуться в атмосферу того времени», - поделилась впечатлениями К. Тюменцева.

    В выставке приняли участие более 30 детей сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 6 до 10 лет. Все представленные работы были по-своему уникальны.

    «Войну, которую сегодняшние мальчишки и девчонки знают только по рассказам и фотографиям, ребята смогли передать как никогда ярко: были здесь бои и слезы, портрет Алии Молдагуловой и, конечно же, мирная послевоенная жизнь. Ребята постарались выразить в своих рисунках чувства признательности, уважения, благодарности участникам военных действий», - отметили в ведомстве.

    По решению жюри, победителями стали дети сотрудников районного отдела полиции города Акколь, управлений полиции городов Степногорска и Кокшетау. Ребят ждут ценные подарки.

    Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК Регионы Общество Молодежь
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