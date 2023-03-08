Выставка «Дамские штучки» открылась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Выставка «Дамские штучки» открылась в Литературно-мемориальном музее Федора Михайловича Достоевского в городе Семее, передает МИА «Казинформ».

Как отметила сотрудник музея Алла Белякина, идея выставки родилась благодаря одному письму, которое Ф.М. Достоевский написал в 1856 году из Семипалатинска своему старшему брату.

В этом письме Федор Михайлович просил прислать несколько модных вещиц для своей невесты Марии Дмитриевны: «Вот вещи, которые я желаю иметь; они почти необходимы. Шляпку (здесь нет никаких), конечно, весеннюю. Шелковой материи на платье (какой-нибудь, кроме glase) – цветом, какой носят (она блондинка, росту высокого среднего, с прекрасной тальей). Мантилью (бархатную или какую-нибудь) – на твой вкус. Полдюжины тонких голландских носовых платков, дамских. 2 чепчика (с лентами по возможности голубых) не дорогих, но хорошеньких. Косынку шерстяного кружева. Если ты поймешь все желание мое сделать ей этот подарок и то, что я не удержался и написал тебе об этом, то ты не засмеешься надо мной».

Во все времена представительницы прекрасного пола стремились подчеркнуть свою красоту «дамскими штучками». К Международному женскому дню - 8 Марта, коллектив музея решил продемонстрировать эти аксессуары. Среди них зеркала и шляпки, перчатки и веера, зонты и духи, муфты и ридикюли, саквояжи и клатчи, пудры и кремы, помады и платки, а также многое другое.

Так, на выставке можно увидеть бронзовое зеркало, в которое смотрелась женщина, жившая на территории Прииртышья 1800 лет назад; а также дорожное раскладное трюмо начала ХХ века, которое помогало даме привести себя в порядок даже в путешествии.

Помимо этого, в экспозиции представлено множество воротничков, манишек, жабо, которые украшали наряды женщин от начала до конца ХХ века. Немалую часть выставки составляют любимые советскими женщинами парфюмы «Милой женщине», «Пиковая дама», «Белая сирень», «Может быть» и многие другие.

Выставка позволяет вспомнить, с помощью каких предметов создавались замысловатые прически и завивались пышные кудри. Есть среди экспонатов маникюрные и массажные приборы, часы, да и просто безделушки, созданные в промежуток с конца ХIХ века до 1989 года.

Немалую часть выставки занимают украшения. Это кольца позапрошлого столетия из драгоценных и недорогих металлов, традиционные казахские национальные украшения, золотые часы, бисерные колье, бесчисленные бусы, броши, серьги, кулоны.

Выставка помогает окунуться в атмосферу чарующей женской красоты, которая всегда была символом весны.