Выставка «Цвета Кореи: вчера и сегодня» открылась в Библиотеке Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта в музее Библиотеки Елбасы на правобережье состоялось открытие выставки «Цвета Кореи: вчера и сегодня», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

«Библиотека Елбасы продолжает знакомить казахстанцев с культурой и искусством зарубежных стран, и сегодня вашему вниманию представлена выставка «Цвета Кореи: вчера и сегодня». За последние годы совместно с Корейским культурным центром было реализовано много интересных проектов. Открывая очередную совместную выставку, приятно осознавать, что мы вносим вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Благодаря таким проектам жители и гости столицы имеют возможность познакомиться с богатой культурой и историческим наследием Республики Корея. Выставка «Цвета Кореи: вчера и сегодня» приобщает нас к традиционному корейскому быту. В представленных сегодня костюмах, предметах утвари из керамики и дерева мы можем видеть бережно сохраняемые корейским народом и передаваемые из поколения в поколение обычаи национальной цветовой палитры», – открыл выставку директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

Выставка организована в рамках международного выставочного проекта Библиотеки «Диалог посредством культуры» совместно с Корейским культурным центром Посольства Республики Корея в Республике Казахстан при содействии Музея Женского университета Сукмён, а также проекта Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея и Корейского фонда международного культурного обмена «Путешествующее корейское искусство 2021».

«Хочу выразить благодарность всем гостям за то, что смогли уделить время и посетить открывшуюся сегодня выставку. Кроме того, хотел бы отдельно поблагодарить Библиотеку Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы за активное содействие в организации данного мероприятия. Надеюсь, что выставка «Цвета Кореи: вчера и сегодня» будет иметь для нас особое значение и принесет небольшое утешение сердцу, утомленному пандемией. Станет прекрасной возможностью познакомиться с разнообразной одеждой, традиционными украшениями и ремеслом, отражающими уникальные цвета Кореи. Надеюсь, что этот год празднования 30-летия Независимости Казахстана будет иметь особое значение для расширения культурного обмена между нашими странами, чтобы граждане Казахстана и Кореи смогли лучше узнать друг друга. Посольство Республики Корея и культурный центр планируют и в дальнейшем проводить интересные, познавательные мероприятия», – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане господин Ку Хонг-сок.

В мероприятии приняли участие иностранные послы, депутаты Мажилиса Парламента РК, руководители учебных заведений и учреждений культуры, научно-исследовательских и национальных культурных центров.

В экспозиции выставки «Цвета Кореи: вчера и сегодня» представлены экспонаты, являющиеся артефактами и репродукциями традиционных корейских костюмов, а также современные работы корейских авторов, выпускников Женского университета Сукмён, которые представили корейские традиционные предметы быта. Экспонаты выставки изготовлены на основе концепции «пяти цветов – пяти основных направлений», демонстрируют гармонию традиционной и современной цветовой палитры Кореи. Традиционные корейские цвета, каждый из которых имеет свое предназначение и смысл, отображают образ жизни корейского народа в древние времена, а современные авторские работы представляют различные материалы и техники работы с текстилем, кожей и керамикой.

Для ознакомления с выставкой можно воспользоваться аудиогидами, позволяющими соблюдать социальную дистанцию и предоставляющими свободу перемещения по экспозиции. С помощью аудиогидов информацию о выставке можно прослушать на государственном, русском, английском и корейском языках.

До начала выставки состоялся мастер-класс по изготовлению корейского традиционного свадебного наряда «хварот» из бумаги, в котором приняли участие воспитанники Детской художественной школы – клуб ЮНЕСКО города Нур-Султана.

Выставка «Цвета Кореи: вчера и сегодня» продлится до 16 мая 2021 года.