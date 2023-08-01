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    Выставка афганских товаров состоится в Астане

    1 Августа 2023, 18:03

    АСТАНА. КАЗИФНОРМ - В Конгресс-центре столицы с 4 по 5 августа пройдет выставка афганских товаров, где помимо традиционных восточных товаров можно будет приобрести сухофрукты, персидские ковры, ювелирные изделия, самую дорогую в мире пряность – шафран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Сегодня основным экспортером шафрана на мировые рынки выступает Иран, здесь ежегодно производят более 300 тонн шафрана. На долю Афганистана приходится 4 тонны золотой пряности в год. Афганский шафран поставляется во Францию, Германию, США, Китай, Турцию и другие страны.

    Сбор урожая производится вручную, это очень трудоемкий процесс. Чтобы получить 1 кг шафрана, необходимо собрать рыльца с 200 000 цветов. Афганский шафран выращивается в провинции Герат в условиях органического земледелия. Цветет он осенью и только один раз в год в течение двух недель.

    Цена пряности на мировых рынках может в разные годы составлять от 2 до 5 тысяч долларов за 1 кг. Самым лучшим и дорогим считается шафран, выращенный в Испании. Стоимость афганского шафрана намного дешевле среднемировых значений. При этом Международный институт вкуса и качества в Брюсселе (Бельгия) подтверждает высокие вкусовые характеристики золотой пряности афганского производства.

    На выставке также будут представлены строительные товары, бытовая и промышленная химия, овощи и фрукты, продукты питания.

    Время работы выставки:

    с 10.00 – 17.00 (4 августа) с 10.00 – 13.00 (5 августа).

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Культура Афганистан
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