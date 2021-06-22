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    Выставить на приватизацию субъекты квазигоссектора предложил Серик Жумангарин

    22 Июня 2021, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выставить на приватизацию субъекты квазигоссектора предложил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важный аспект – сокращение госучастия в предпринимательстве. Участие государства в экономике на сегодняшний день составляет 14,8%, более 2 тысяч субъектов квазигоссектора. Мы предложили секторальный анализ госсобственности. То есть, вне зависимости от видов деятельности, если сектор созрел с учетом количества субъектов МСБ, уровня господдержки его надо полностью приватизировать», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    Спикер добавил, что примерами являются: стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия благоустройства.

    «Естественно, с учетом регионализации Казахстана. Важный аспект это – сокращение количества госзаданий. Мы планируем уже в следующем году сократить их на 27, а в целом приблизительно в два раза к 2025 году. Экономический эффект составит более 30 миллиардов тенге», - резюмировал Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

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