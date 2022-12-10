Высшую степень боевой готовности отрабатывают в войсках РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новый учебный год начался в войсках РгК «Юг». Для повышения боевой готовности военные отрабатывают слаженность действий органов управления и личного состава в выполнении поставленных задач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Вооруженных силах начался новый период обучения, - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Дина Мухаринова.- Как правило, он сопровождается проведением комплексных тактико-строевых занятий в форме учения, когда по учебной тревоге воинские части и подразделения приводят в боевую готовность. Вместе с другими объединениями, в высшую степень боевой готовности были приведены и войска регионального командования «Юг».

Всего один звонок из Центрального командного пункта оперативному дежурному регионального командования «Юг» поднял на ноги и на колеса всю многотысячную южную группировку войск.

В этом заключается первый и главный принцип оперативного реагирования: своевременное оповещение всех служб по установленной схеме, подчеркнула спикер. Незамедлительно каждый военнослужащий и все подразделения вместе прибыли к местам службы и приступили к выполнению своих задач по направлениям. Свой алгоритм действий знает каждый – этому военнослужащие обучаются на постоянной основе, и дополнительно объяснять ничего не надо. Главной целью тактико-строевых занятий является повышение слаженности действий органов управления и личного состава в выполнении поставленных задач в установленные сроки.

«Ежегодно в начале нового учебного периода Вооруженные силы отрабатывают тактико-строевые занятия по повышению боевой готовности, органами управления оттачиваются вопросы организации системы управления, – отметил командующий войсками регионального командования «Юг» Мереке Кучекбаев. – Органам управления, офицерскому составу необходимо выйти со стационарных пунктов на подвижные пункты управления. Во время занятий необходимо развернуть всю систему связи, полевые пункты управления батальонов, бригад, что, в целом приводит, к мобильности управления войсками и устойчивости системы управления».

В рамках начала зимнего периода обучения и приведения войск регионального командования «Юг» в высшую степень боевой готовности из парков боевых машин в назначенные районы была выведена военная техника, подразделения совершили марш своим ходом в районы выполнения учебно-боевых задач.

В первую неделю зимнего периода обучения проверяется боеготовность и боеспособность войск в зимних условиях, которые значительно сложнее летних. Поэтому так важно для военных накануне подготовить технику к эксплуатации в зимних условиях, чтобы в любой момент, как поступила команда, механики-водители завели свои боевые машины, и подразделения смогли выдвинуться в указанные районы.

«На данном этапе все поставленные цели были достигнуты, молодые солдаты, воинские подразделения и части приобрели необходимый опыт, навыки, и сегодня они боеготовы и способны своевременно реагировать на различные кризисные ситуации, – оценил действия подчиненных войск Мереке Кучекбаев. – Цикличная и беспрерывная система обучения в армии объясняется необходимостью постоянно поддерживать и наращивать профессиональный уровень военнослужащих, совершенствовать систему подготовки, повышать качество боевой готовности войск по обеспечению военной безопасности южных рубежей и страны в целом».

Следующим этапом зимнего периода обучения станут мероприятия, связанные с индивидуальной подготовкой по воинским специальностям, практическими занятиями по огневой подготовке, вождением военной техники, тактической подготовкой, отметила Дина Мухаринова.



