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    Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета презентована в Баку

    10 Октября 2019, 09:49

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Посольстве Казахстана в Баку представители Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета (ВШБ НУ) провели презентацию программ обучения и возможностей академического сотрудничества для заинтересованных в бизнес образовании студентов, представителей компаний и университетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече приняли участие декан Высшей школы бизнеса, профессор Патрик Дюпарк и исполнительный директор по развитию бизнеса Школы бизнеса Фукуа Университета Дьюка Роберт Олингер.

    В ходе презентации Патрик Дюпарк рассказал об академических программах ВШБ, условиях поступления, возможностях обучения для иностранных студентов и достижениях школы бизнеса, а также о процессе прохождения школой международной аккредитации AACSB. Затронул тему о значении и потенциале региона Центральной Азии в развитии международной торговли.

    «Наша школа предоставляет возможность обучения по таким программам, как МВА для руководителей, очная программа МВА и магистр наук по финансам. В 2020 году планируется в сотрудничестве с программой Erasmus+ открыть новую программу «Управление человеческими ресурсами». Имеются краткосрочные программы и программы с присуждением академической степени, по которым ВШБ уже выпустила более 3000 участников», – сказал он.

    Роберт Олингер рассказал об особенностях коллаборации между ВШБ НУ и Школой бизнеса Фукуа, многолетнем успешном сотрудничестве двух школ, о возможностях и особенностях международной резиденции в США, предоставляемой для студентов программ МВА Назарбаев Университета.

    Было подчеркнуто, что Назарбаев Университет нацелен стать исследовательским университетом международного уровня. Ключевыми составляющими вуза являются законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, преимущественно международный профессорско-преподавательский состав, английский как основной язык преподавания и проведения научных исследований, строгие академические требования для поступления и дальнейшего обучения, а также интеграция образования и науки, начиная с программ бакалавриата.

    Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета является одной из топовых исследовательских бизнес-школ в регионе, миссия которой заключается в оказании положительного влияния на общество путем подготовки следующего поколения бизнес-лидеров в Казахстане и Центральной Азии, а также путем распространения новых знаний, полученных в результате проведения бизнес-исследований. Стратегическим партнером ВШБ НУ с самого момента ее основания выступает Школа бизнеса Фукуа Университета Дьюка, которая является одной из ведущих в рейтинге бизнес-школ США.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Внешняя политика Казахстана Образование Вузы Азербайджан
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