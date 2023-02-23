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    Высшая аудиторская палата ставит под сомнение донорский статус Астаны

    23 Февраля 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Целевые трансферты для Астаны в 6 раз больше бюджетных изъятий. Об этом сообщила член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо минимизировать встречные потоки, когда одной рукой даем деньги регионам, другой - забираем. Это, прежде всего. касается регионов-доноров. Нужно максимально выстраивать межбюджетные отношения так, что если регион действительно донор, то нужно уменьшить у него изъятия с тем, чтобы следом не выделять ему средства в виде целевых трансфертов, которые зачастую еще больше, чем изъяли. К примеру, по итогам 2021 года целевые трансферты Астана получила в 6 раз больше, чем изъяли. При этом официально Астана значится как полноценный донор», – сказала Ю.Энгель.

    Спикер отметила, что развитие регионов во многом зависит не только от социально-экономического потенциала и искусного его использования, но и от эффективности межбюджетных отношений, важной частью которых является механизм субвенций и изъятий. На протяжении пяти лет особое внимание Высшей аудиторской палаты было уделено политике формирования и управления трансфертами общего характера. Были идентифицировны основные проблемы, которые сдерживают эффективность межбюджетных отношений. В частности, сохраняется высокая зависимость регионов от финансовой поддержки центра. Доля субвенций и целевых трансфертов из республиканского бюджета составляет 60% в доходах местных бюджетов.

    Но даже при выделении этих средств в полном объеме застарелые проблемы в регионах не решаются.

    Среди причин создавшегося положения Ю.Энгельс назвала, в частности, искажение самого предназначения трансфертов общего характера. Сейчас больше направлены на выравнивание уровня только бюджетной обеспеченности регионов. На самом деле, их главная цель – обеспечить одинаково качественный уровень жизни населения в разных регионах.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Другие государственные органы
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