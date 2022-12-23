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    Высотки и здания с особой архитектурой будут строить в Костанае

    23 Декабря 2022, 16:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанай будет расти ввысь. Здесь намерены строить высокие дома и здания с интересной архитектурой. Об этом в ходе инвестиционного форума с участием строительных компаний региона сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона в ходе своей речи акцентировал внимание на хаотичной застройке новых микрорайонов, тогда как город должен иметь единую концепцию. При этом надо не забывать развивать и старую часть Костаная.

    «Настало время обратить должное внимание на усовершенствование нашего города. Мы должны заниматься обустройством и обновлением старой части города, а не только застройкой новой. Должна быть общая концепция. Для этого будем строить современные высокие дома и здания с интересным дизайном, - отметил К. Аксакалов. — Сегодня мы видим, что недостаточно строятся общественные пространства - бульвары, парки. Идет массовая застройка, не учитывающая мест для отдыха горожан. Это в новых микрорайонах, ну и в старой части города таких мест мало. Акимату города совместно с управлением строительства при проектировании домов должны быть эти моменты учтены».

    Аким области порекомендовал обратить внимание и на ветхое жилье, имеющееся в городе.

    «Абсолютно уверен в том, что территория города должна более эффективно использоваться. Понятно, что будем новые кварталы строить, но и старую часть города тоже нужно максимально использовать»,- добавил К. Аксакалов.

    Ранее сообщалось, что пять площадок для снова ветхого и аварийного жилья определены в Костанае с целью улучшения и эффективного использования городских территорий.

    В районах и городах Костанайской области проведена работа по выявлению заброшенных домов и зданий, чтобы в дальнейшем их реконструировать под жилье.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Строительство Костанай
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