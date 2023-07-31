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    Высота волн в Каспийском море достигла 2,8 метра

    31 Июля 2023, 15:55

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - По информации Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана, 31 июля на территории республики местами наблюдались сильные ливни и молнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Сообщается, что количество осадков составило в Халтане 14, Лерике 9, Барде 8, Гахе, Астаре 7, Тертере, Шахдаге 6, Исмаиллы, Балакене, Загатале, Евлахе, Губе, Габале, Лянкяране, Гейчае, Ярдымлы, Нефтчале, Товузе, Гяндже, Грызе, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Шамкире, Дашкесане, Гядабее, Гусаре, Мингячевире, Шабране 5 миллиметров, а в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1 миллиметра.

    30 июля преобладал северо-западный ветер, порывы которого местами достигали 24 метров в секунду в Гяндже, 18 метров в секунду в Нахчыване, местами до 18 метров в секунду в Баку и на Абшеронском полуострове.

    По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в Каспийском море достигла 2,8 метра.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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