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    • Высокую занятость инфекционных коек отмечают в двух регионах Казахстана

    4 Августа 2022 15:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость коек составляет 28%, а реанимационных - 7%. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 4 августа стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 191 инфекционная больница, с мощностью 5 062 койки, занятость коек составляет 28%. Занятость реанимационных коек составляет 7%», - сообщила Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

    По ее сведениям, наиболее высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе Нур-Султане - 55% и Северо-Казахстанской области – 59%. Высокая занятость реанимационных коек отмечается в городе Нур-Султане– 28% и в Туркестанской области - 20%. На 4 августа по стране в отделениях реанимации находятся 43 пациента с диагнозом КВИ.

    «Характерным для нынешнего подъема заболеваемости КВИ является легкое течение у большинства больных. Более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях», - проинформировала министр.

    Она заверила, что для лечения больных КВИ имеется достаточный объем лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Как проинформировала глава Минздрава, в регионах имеется двухмесячный запас лекарственных средств по 16 наименованиям, применяемых для лечения COVID-19.

    В организациях ПМСП имеется запас лекарственных средств на сумму более 1,3 млрд тенге для 80 тыс. пациентов. С начала года в медицинские организации отгружены лекарственные средства на сумму более 6 млрд тенге, что составляет 70% от годового объема.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Коронавирус в РК
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