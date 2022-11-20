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    Высокую явку избирателей отметили наблюдатели за выборами от ОДКБ

    20 Ноября 2022, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наблюдатели от Организации Договора о коллективной безопасности отметили высокую явку среди казахстанцев во время посещения избирательных участков для голосования на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы следим за выборами сегодня и следили за организационным процессом вчера. У нас были встречи со всеми важными политическими силами, которые участвуют в процессах. Мы были в штабах кандидатов, встречались с разными структурами. Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ начала осмотрительную работу участков. Мы хотим отметить большую явку. Фактически в 10 утра на всех участках, где мы были, уже было более 10% явки», - сказал координатор парламентской ассамблеи ОДКБ Вагаршак Акобян на пресс-конференции в Астане.

    По его словам, выборы проходят на хорошем организационном уровне. Он отметил переломный момент в жизни страны и выразил мнение, что после выборов Казахстан станет сильнее и демократичнее.

    «На открытии участков мы наблюдали небольшие очереди до открытия. На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений, работу будем продолжать до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчете голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение», - добавил ответственный секретарь парламентской ассамблеи ОДКБ – руководитель секретариата парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране, и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    ОДКБ Президентские выборы - 2022
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