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    Высокой степенью изношенности теплосетей Абайской области обеспокоены депутаты

    20 Октября 2022, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бахытжан Байахметов предложил провести реконструкцию объектов тепло и электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статистическим данным, общий износ сетей теплоснабжения по Абайской области составляет 65 %. Это самый высокий показатель по стране. Данная ситуация приводит к риску дефицита тепловой мощности в отопительный сезон и возникновения технологических нарушений в работе, приводящих к аварийным ситуациям», - заявил Бахытжан Байахметов в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

    Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Абайскую область особое внимание уделил вопросам инфраструктуры, в том числе вопросу строительства современной ТЭЦ.

    Депутат предложил Правительству актуализировать состав рабочей группы по строительству ТЭЦ-3 в городе Семее, а также проработать вопросы финансирования объектов теплоснабжения.

    «В целях оптимального использования бюджетных средств предлагаем рассмотреть возможность централизации функции в сфере регулирования теплоэнергетической системы в одном государственном органе, актуализировать состав рабочей группы по строительству ТЭЦ-3 с включением в состав рабочей группы депутатов Парламента», - заключил сенатор.

    Фото:go64.ru

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Отопительный сезон Абайская область
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