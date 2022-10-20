Высокой степенью изношенности теплосетей Абайской области обеспокоены депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бахытжан Байахметов предложил провести реконструкцию объектов тепло и электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистическим данным, общий износ сетей теплоснабжения по Абайской области составляет 65 %. Это самый высокий показатель по стране. Данная ситуация приводит к риску дефицита тепловой мощности в отопительный сезон и возникновения технологических нарушений в работе, приводящих к аварийным ситуациям», - заявил Бахытжан Байахметов в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Абайскую область особое внимание уделил вопросам инфраструктуры, в том числе вопросу строительства современной ТЭЦ.

Депутат предложил Правительству актуализировать состав рабочей группы по строительству ТЭЦ-3 в городе Семее, а также проработать вопросы финансирования объектов теплоснабжения.

«В целях оптимального использования бюджетных средств предлагаем рассмотреть возможность централизации функции в сфере регулирования теплоэнергетической системы в одном государственном органе, актуализировать состав рабочей группы по строительству ТЭЦ-3 с включением в состав рабочей группы депутатов Парламента», - заключил сенатор.

Фото:go64.ru