Высокой ценой на авиасообщение с Казахстаном обеспокоены узбекские сенаторы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Высокой ценой на авиасообщение с Казахстаном обеспокоены узбекские сенаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Соответствующий сенаторский запрос по поводу завышенной стоимости авиабилетов направлен председателю Антимонопольного комитета Узбекистана.

«Сегодня цена авиабилета в одну сторону по маршруту Ташкент–Алматы, время полета которого 1 час 10 минут, составляет 4 млн 700 тыс. сумов. Однако цена авиабилета по маршруту Ташкент–Москва, время полета которого 3 часа 40 минут, составляет 4 млн 200 тысяч сумов, по маршруту Ташкент–Рига – 2 млн 800 тысяч сумов (время полета - 5 часов 30 минут) и 6 млн 500 тысяч сумов - по маршруту Ташкент–Нью-Йорк (время полета - 12 часов). При этом типы самолетов практически одинаковы», - отмечено в официальном запросе.

На основании соответствующего анализа и прямого диалога с населением депутаты выразили озабоченность слишком завышенной ценой на авиарейсы с Казахстаном.

«Как видим, цена авиабилета в одну сторону по маршруту Ташкент-Алматы, время полета которого 1 час 10 минут, значительно выше цены, установленной на рейсы, полет которых на несколько часов дольше. Эта «непонятная ситуация» создает трудности для наших граждан, которые вынуждены делать необоснованные и излишние расходы», - подчеркнули узбекские сенаторы.



