Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Высокоточные компоненты для тестирования зерна пшеницы  получены казахстанскими учеными

    22 Сентября 2020, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокоточные компоненты для тестирования зерна пшеницы к прорастанию получены казахстанскими учеными. Об этом сообщили в Комитете науки МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В лаборатории биохимии зерновых культур Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина Комитета науки МОН РК группой ученых под руководством кандидата биологических наук Айдара Хакимжанова с помощью биохимических методов были проведены эксперименты по изучению одного из интереснейших ферментов зерна пшеницы - альфа-амилазы», - сообщили в ведомстве.

    Пресс-служба Комитета науки пояснила, что измерение количества этого фермента стандартными аналитическими методами крайне затруднено, однако он является важным показателем состояния прорастания зерна.

    «В ходе исследования учеными досконально изучена одна из форм фермента альфа-амилазы и получены антитела высокой степени очистки к ней, на основе которых разработаны высокочувствительные иммунотесты, точно определяющие количество альфа-амилазы. Показатель количества фермента в зерне позволяет оценивать качество муки до выпечки хлеба, чтобы исключать вредные для здоровья, непригодные для питания сыропеклые продукты, а также определять качество зерна, которое необходимо для проведения селекционного процесса при выведении новых сортов пшеницы», - добавили в комитете.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Только 15% собираемого хлопка перерабатывает Казахстан
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области