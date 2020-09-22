Высокоточные компоненты для тестирования зерна пшеницы получены казахстанскими учеными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокоточные компоненты для тестирования зерна пшеницы к прорастанию получены казахстанскими учеными. Об этом сообщили в Комитете науки МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В лаборатории биохимии зерновых культур Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина Комитета науки МОН РК группой ученых под руководством кандидата биологических наук Айдара Хакимжанова с помощью биохимических методов были проведены эксперименты по изучению одного из интереснейших ферментов зерна пшеницы - альфа-амилазы», - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба Комитета науки пояснила, что измерение количества этого фермента стандартными аналитическими методами крайне затруднено, однако он является важным показателем состояния прорастания зерна.

«В ходе исследования учеными досконально изучена одна из форм фермента альфа-амилазы и получены антитела высокой степени очистки к ней, на основе которых разработаны высокочувствительные иммунотесты, точно определяющие количество альфа-амилазы. Показатель количества фермента в зерне позволяет оценивать качество муки до выпечки хлеба, чтобы исключать вредные для здоровья, непригодные для питания сыропеклые продукты, а также определять качество зерна, которое необходимо для проведения селекционного процесса при выведении новых сортов пшеницы», - добавили в комитете.



