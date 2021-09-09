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    Высокосортную известь будут производить в Карагандинской области

    9 Сентября 2021, 10:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Осакаровском районе приступили к строительству завода по производству высококачественной извести. Будущее предприятие будет поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    Строит завод ТОО «Saryopan Operating». Технический партнёр – бельгийская транснациональная компания Carmeuse Group. Проектная мощность – 300 тысяч тонн готовой продукции в год, с увеличением до 600. Будет создано до 300 рабочих мест.

    «Это важный проект, который принесёт региону около 30 миллиардов тенге инвестиций, новые рабочие места, новые технологии. Но главное – завод будет выпускать востребованную продукцию, в которой нуждается чёрная и цветная металлургия, химическая промышленность и другие отрасли. Уверен, это производство станет новой точкой роста для Осакаровского района», – отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

    Комплекс по производству извести первого сорта обеспечит нужды отечественных предприятий чёрной и цветной металлургии, стекольной промышленности.

    «Месторождение Сарыопан уникально тем, что здесь имеется возможность выпускать металлургическую известь, – говорит технический директор SaryopanOperating Ескендир Колдасов. – Карьер будет разрабатываться открытым способом. Горная масса будет сразу поступать в двухфракционное производство. Более крупная фракция – в чёрную металлургию, а мелкая – в цветную».

    Завод будет выпускать известь трёх видов: комовую, измельчённую и гидрированную. Основными потребителями станут компании «АрселорМиттал Темиртау», «Казахмыс», «Казхром» и KAZ Minerals.

    Запуск предприятия запланирован на четвёртый квартал 2022 года.

    Производственную инфраструктуру к заводу подведут по государственной программе «Дорожная карта бизнеса – 2025».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Инвестпроекты Карагандинская область Промышленность Строительство
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