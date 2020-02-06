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    Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть жертвы

    6 Февраля 2020, 17:21

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Скоростной поезд сошел с рельсов в провинции Лоди в северной Италии. Погибли два машиниста. По меньшей мере, 27 из 28 пассажиров получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ansa.it.

    Поезд, следовавший из Милана в Салерно, находился за пределами коммуны Ливрага, когда произошла авария.

    Согласно предварительным данным, после того, как поезд сошел с рельсов, он сначала ударил трамвайный вагон, который стоял на параллельной линии, а затем врезался в железнодорожное здание, где он и остановился.

    Сообщается, что оставшаяся часть поезда продолжила движение, пока не перевернулся второй вагон.

    В момент аварии на линии проводились ремонтные работы.

    Движение высокоскоростного поезда по маршруту Милан-Болонья было приостановлено.

    Все составы перенаправлены на условную линию между Миланом и Пьяченцей.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Происшествия Италия
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