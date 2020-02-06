Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть жертвы

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Скоростной поезд сошел с рельсов в провинции Лоди в северной Италии. Погибли два машиниста. По меньшей мере, 27 из 28 пассажиров получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ansa.it.

Поезд, следовавший из Милана в Салерно, находился за пределами коммуны Ливрага, когда произошла авария.

Согласно предварительным данным, после того, как поезд сошел с рельсов, он сначала ударил трамвайный вагон, который стоял на параллельной линии, а затем врезался в железнодорожное здание, где он и остановился.

Сообщается, что оставшаяся часть поезда продолжила движение, пока не перевернулся второй вагон.

В момент аварии на линии проводились ремонтные работы.

Движение высокоскоростного поезда по маршруту Милан-Болонья было приостановлено.

Все составы перенаправлены на условную линию между Миланом и Пьяченцей.