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    Высокоскоростной интернет проводят в села ВКО

    10 Декабря 2020, 01:20

    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области продолжают проводить высокоскоростной Интернет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    Аким Аягозского района Сеилбек Искаков в ходе пресс-конференции рассказал, как выполняется поручение Главы государства по улучшению качества Интернет-соединения в городах и районах.

    Для организации качественного процесса дистанционного обучения для учащихся и педагогов необходимо стабильное и быстрое подключение к интернету. Выполняя поручение Главы государства, аким Аягозского района отмечает, что на сегодняшний день проводится масштабная работа по улучшению состояния Интернет-соединения, а также проведению сети в те населенные пункты, где раньше не было доступа.

    «Мы провели переговоры с мобильными операторами. В этом году установлены сети 4G в Малкельдинском, 3G в Тарбагатайском и Майлинском сельских округах. Также ведутся работы по установке антенн в селе Мынбулак. В Карагашском и Емельтауском сельских округах​ решаются проблемы с интернетом.​ По согласованию с​ «Транстелекомом», помимо административных зданий села Тарлаулы, около 70 жителей обеспечены высокоскоростным интернетом и качественным телевидением. До конца года планируется подключить более 100 дворов», - сказал С. Искаков.

    В настоящее время по Аягозскому району к оптическому волоконному интернету АО «Казахтелеком» подключены такие сельские округа как Байкошар, Малкельды, Мадениет, Оркен, Айгыз и Нарын.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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