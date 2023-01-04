Высокопроходимую технику подготовили в снегозаносимых районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по чрезвычайным ситуациям распределил в наиболее снегозаносимые районы 61 единицу высокопроходимой техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге врио начальника отдела ликвидации ЧС Асет Шайкин отметил, что с учетом опыта прошлых лет в праздничные дни на дорогах региона дежурили свыше 200 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. В готовность привели 14 мобильных поисковых групп.

«В новогодние праздники на автомобильных дорогах общего пользования происшествий, связанных со снежными заторами и гололедными явлениями, зарегистрировано не было. Из-за сложных метеоусловий 3-го января вводилось ограничение движения в Айыртауском и Жамбылском районах. Сейчас дороги открыты. Но действует ограничение в Акжарском районе из-за усиления метели и плохой видимости», - проинформировал А.Шайкин.

Он еще раз призвал жителей региона при ухудшении погодных условий воздержаться от дальних поездок и не игнорировать сообщения от службы 112.





Фото: ortcom.kz