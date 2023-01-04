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    Высокопроходимую технику подготовили в снегозаносимых районах СКО

    4 Января 2023, 21:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по чрезвычайным ситуациям распределил в наиболее снегозаносимые районы 61 единицу высокопроходимой техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге врио начальника отдела ликвидации ЧС Асет Шайкин отметил, что с учетом опыта прошлых лет в праздничные дни на дорогах региона дежурили свыше 200 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. В готовность привели 14 мобильных поисковых групп.

    «В новогодние праздники на автомобильных дорогах общего пользования происшествий, связанных со снежными заторами и гололедными явлениями, зарегистрировано не было. Из-за сложных метеоусловий 3-го января вводилось ограничение движения в Айыртауском и Жамбылском районах. Сейчас дороги открыты. Но действует ограничение в Акжарском районе из-за усиления метели и плохой видимости», - проинформировал А.Шайкин.

    Он еще раз призвал жителей региона при ухудшении погодных условий воздержаться от дальних поездок и не игнорировать сообщения от службы 112.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МЧС
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