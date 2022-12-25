Высокоэффективный метод в борьбе с раком начали применять в Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральской городской многопрофильной больнице недавно открылся центр интервенционной онкорадиологии, где уже проведено свыше 20 успешных операций по удалению злокачественных новообразований по новой уникальной технологии, малоинвазивным способом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

При этом, как отмечают врачи, 95% пациентов с раком I стадии поддаются лечению методом интервенционной онкорадиологии, со второй стадией до 80-90%. После проведения операции, шансы на выздоровление получают даже пациенты с третьей стадией.

Любая хирургическая операция для онкобольных всегда травматична и на фоне психо-эмоционального состояния, пациенты проходят долгий путь восстановления.

Интервенционная онкорадиология основана на малоинвазивных пункционных способах лечения онкозаболеваний, без общего наркоза, через кожу вводится специальный препарат.

«Данная технология внедрена здесь, специалисты обучены. Она уникальная, в данном случае химиоэмболизация показала свою высокую эффективность при первичном раке печени, а также при метастазах этого органа. На ранних стадиях данная методика дает очень эффективные результаты, особенно наряду с таргетной лекарственной терапией», - рассказал Нияз Бейсенович Малаев, врач интервенционной радиологии, прошедший обучение в европейских странах, Японии, Корее.

Эффективность воздействия, низкий уровень тяжёлых осложнений и смертности позволяет рассматривать артериальную химиоэмболизацию как метод выбора лечения неоперабельных злокачественных опухолей печени, благодаря высокой эффективности и относительной безопасности, позволяя достигнуть стабилизации или регресса процесса.

Благодаря этим преимуществам, химиоэмболизация может эффективно применяться в комплексном лечении раковых заболеваний наряду с традиционными методиками в качестве предоперационной терапии, при лечении неоперабельных опухолей, а также как самостоятельный метод лечения.

На сегодняшний день проведено несколько десятков операций для жителей области. Ранее для этого казахстанцам приходилось выезжать в другие страны.

Данная высокоэффективная методика вошла в перечень международных рекомендаций лечения рака.



