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    Высокое качество зерна нового урожая отмечают в Минсельхозе РК

    22 Сентября 2020, 09:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров отметил высокое качество зерна нового урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Примечателен и тот факт, что зерно нового урожая характеризуется высокими качественными показателями. Из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 83,8%, когда в 2019 году данный показатель составлял 67,2%», - сказал Сапархан Омаров.

    Доля пшеницы 4-5 классов и неклассной пшеницы снижена до 16,2% против 32,8% в 2019 году.

    «Согласно данным о качестве зерна, поступающего на хлебоприемные предприятия, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины, которая, в свою очередь, является одним из важных качественных показателей пшеницы», - отметил Сапархан Омаров.

    По словам министра, согласно стандарту содержание клейковины в пшенице 3-класса должно составлять 23%.

    «В текущем же году этот показатель намного превышен. В объеме пшеницы 3-класса доля зерна с клейковиной 25-27% достигла 25,4% против 23,4% в 2019 году, а высококачественной пшеницы HI-Proс клейковиной 28% и выше, пользующейся повышенным спросом - 59% против 42,8% в прошлом году», - уточнил Сапархан Омаров.

    Глава Минсельхоза добавил, что получение качественного урожая стало возможным благодаря целенаправленной политике государства по поддержке отрасли растениеводства.

    Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане. Также стало известно, сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Астана Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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