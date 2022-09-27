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    Высокое качество зерна нового урожая отмечает Ербол Карашукеев

    27 Сентября 2022, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,2 млн тонн зерна, что в 2,2 раза превышает объемы зерна, поступившие на ХПП на аналогичную дату в 2021 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 26 сентября текущего года, на элеваторы поступило: 3,4 млн тонн пшеницы, что в два раза больше, чем в 2021 году; 564,8 тысяч тонн ячменя, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году; 178,6 тысяч тонн прочих культур, что в 3,1 раза больше, чем в прошлом году», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр отметил, что указанные данные еще раз подтверждают опережающие темпы уборки урожая, по сравнению с прошлым годом.

    «Примечателен и тот факт, что зерно нового урожая характеризуется высокими качественными показателями. Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 85,8%», - сообщил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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