Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокое доверие в обществе Главе государства К.К. Токаеву придаст партии Nur Otan новое дыхание и динамику. Такое мнение высказала академик НАН РК, доктор социологических наук Зарема Шаукенова в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«23 ноября 2021 года на Политсовете партии Nur Otan Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев сообщил, что он в будущем передает полномочия председателя партии Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Партия Nur Otan – самая многочисленная партия в Казахстане. При этом, численность членов партии сбалансирована по регионам. Она обладает очень мощной и разветвленной структурой филиалов, представительств, первичных партийных организаций практически во всех районах и крупных населенных пунктах. Фактор того, что партию возглавляет Глава государства на протяжении многих лет, играл в пользу Nur Otan, укрепляя ее мощный политический капитал. Так, в 2007 году на парламентских выборах партия одержала «эксклюзивную» победу. На выборы она тогда пришла с целым рядом политических преимуществ, среди которых главным стало прямое председательство в ней президента Нурсултана Назарбаева. Решение Елбасы возглавить партию дало приращение рейтингам Nur Otan в пределах 20-25%. Согласно данным соцопросов, в марте 2007 года число респондентов, которые были готовы голосовать за Nur Otan, составляло 60,3%. По данным опроса, который был проведен в первой половине июля, сразу после внеочередного съезда, на котором Н.А.Назарбаев был избран председателем Nur Otan, за партию уже готовы были проголосовать 66,3% опрошенных. Во второй половине августа этот рейтинг поднялся до 72,4%. По мере приближения дня выборов рейтинг Nur Otan неуклонно возрастал. Максимальный предвыборный социологический прогноз рейтинга партии на выборах в 2007 году составлял 77-80%», – сказала З. Шаукенова.

По ее словам, в тот период Nur Otan занял нишу доминирующей партии, сконцентрировав существенные ресурсы для электоральной мобилизации на последних парламентских выборах в 2016 и в 2021 годах, в годы 25-летия и 30-летия нашей Независимости.

«Именно поэтому Нурсултан Назарбаев, который стоял у истоков создания партии на заседании Политсовета осенью прошлого года сказал, что считает важным, чтобы Nur Otan возглавил именно Президент страны, ее главный руководитель, определяющий политические и стратегические направления. Елбасы тогда убедительно аргументировал соратникам по партии, что это необходимый шаг, подтверждающий внутрипартийное единство, и его нужно сделать. На состоявшемся вчера внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan» Постановление Съезда об избрании Президента Казахстана К.К. Токаева Председателем партии «Nur Otan» было принято единогласно и Глава государства выступил с речью перед своими однопартийцами», – отметила эксперт.

Как считает З. Шаукенова, лидерство Президента в партии Nur Otan является основой дальнейшего устойчивого развития общественно-политического поля страны. Потому, что Глава государства особо подчеркнул, что он будет служить гарантом открытой и честной политической конкуренции.

«Одним из главных месседжей выступления избранного Председателя партии стало восстановление и укрепление доверия к партии Nur Otan, как одному из главных общественных социальных институтов. Социальное доверие – сложный социальный феномен. Люди по-разному доверяют, кому то ни было. В наших социологических опросах рейтинги доверия Президенту стабильно выше таковых Правительству, Парламенту, акимам, партиям, общественным организациям. Недоверие со стороны общества – это не просто негативная характеристика. Если это сомнение в выполнении предполагаемых действий со стороны института, в данном случае партии Nur Otan, если резкое снижение или отсутствие доверия носит хронический или систематический характер, то недоверие может стать выражением самодостаточного социального поведения, своего рода мотивацией массового поведения. Того самого, что мы наблюдали во время январских трагических событий, когда в общий костер эмоций и праведного гнева бросались заявления о выходе, совсем как когда-то в эфире советского еще тогда телевидения бывшие коммунисты демонстративно рвали свои партийные билеты. И тогда, и сейчас подобные действия, на самом деле, не дают обществу необходимого катарсиса, как впрочем и самим героям этих спектаклей, а вызывают лишь чувство досадного разочарования и сожаления», – сказала З. Шаукенова.

Ученый отметила, что Глава государства и Председатель партии Nur Otan К.К. Токаев твердо обозначил тезис: под руководством Елбасы в числе необходимых фундаментальных скрепов политической стабильности, становления демократических традиций, которых не было в новой суверенной стране, несмотря на риски критики оппонентов всех мастей, своих и внешних, была создана политическая сила – народная партия, объединяющая в своих рядах здоровые силы общества, доверяющие друг другу и своему лидеру.

«Полное доверие» означает нормативное согласие или консенсус в обществе по ключевым позициям. Сфера распространения этого отношения указывает на степень стабильности, солидарности и готовности поддерживать эти отношения, степень включенности или участия в общественных делах. Высокое доверие в обществе Главе государства К.К. Токаеву вновь даст приращение рейтингам Nur Otan, придаст партии новое дыхание и динамику, определенную устойчивость общественно-политической жизни», – заключила З. Шаукенова.