Высокий уровень обеспечения авиабезопасности в Казахстане отметили эксперты из США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенного обзора эксперты Администрации транспортной безопасности США (TSA) отметили высокий уровень обеспечения авиационной безопасности в стране и дали положительную оценку проводимым мерам по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

По приглашению авиационных властей Казахстана начаты работы по сертифицированию аэропортов Казахстана на способность обслуживания рейсов и по присвоению CAT1 для полетов в Соединенные Штаты Америки. Эксперты TSA посетили Комитет гражданской авиации, Авиационную администрацию Казахстана, аэропорты городов Нур-Султан и Алматы с целью проведения оценки состояния обеспечения авиационной безопасности.

Команда TSA отметила, что действующие нормативные правовые акты в области авиационной безопасности и мероприятия по контролю качества соответствуют стандартам и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Проводимые меры и процедуры в аэропортах городов Нур-Султан и Алматы отвечают международным требованиям, а в некоторых аспектах меры даже выше установленных стандартов.

Например, высокие меры по охране и защите периметра аэропорта, обеспечению контроля доступа в охраняемых зонах ограниченного доступа, отбору и квалификации персонала, обеспечивающего безопасность, досмотру бортового питания, груза и почты.

В некоторых областях экспертами указаны возможности по совершенствованию мер в сфере кибербезопасности, защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства использованием беспилотных летательных аппаратов и модернизации досмотрового оборудования в аэропортах, применяемых при проверке пассажиров. Постепенный переход на оборудование трехмерного сканирования пассажиров (боди-сканеры) и использования на пунктах досмотра современных детекторов взрывчатых веществ.

Даны рекомендации по улучшению процедур досмотра авиационного персонала и их вещей, мер по укомплектованности кадров в службе авиационной безопасности, в зависимости от количества пунктов досмотра и постов связанных с увеличением рейсов.

Отдельно отмечена проводимая большая работа по кинологии в аэропорту г. Алматы, которая является лучшей среди аэропортов Казахстана.

Эксперты оценили слаженную работу Комитета гражданской авиации, Авиационного регулятора и аэропортов, отметили открытость перед аудиторами. Командой TSA проведены консультации по обмену передовым опытом по обеспечению авиационной безопасности с нашими специалистами, даны разъяснения по всем имеющимся вопросам.

По итогам решили продолжить и расширить сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и Администрацией транспортной безопасности США в рамках открытия прямых рейсов в США.



