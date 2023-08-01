Высокий уровень износа оборудования в машиностроительной отрасли отметил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Износ оборудования в машиностроении составляет порядка 40%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Также актуальным вопросом является высокий уровень износа оборудования. В среднем данный показатель в машиностроении составляет порядка 40%», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что состояние основных фондов требует значительной модернизации и реконструкции.

«Необходимо обеспечить доступное финансирование, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. В том числе по линии Фонда развития промышленности. Большой потенциал развития имеется и в нефтегазовом машиностроении. Сейчас объем производства в этом секторе составляет порядка 160 млн долларов. В то же время объем импорта превышает 1,6 млрд долларов. Разница, как видим, десятикратная. Ее нужно сокращать», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что для содействия в создании новых отечественных производств в 2020 году совместно с крупными недропользователями был открыт Международный центр нефтегазового машиностроения.

«С учетом имеющегося потенциала и высокой заинтересованности местных производителей работу в этом направлении необходимо активизировать», - резюмировал Алихан Смаилов.