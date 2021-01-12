Высокий Суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану более 3,7 млн долларов судебных издержек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В споре между Республикой Казахстан (далее - «РК») против Анатола и Габриэля Стати и их компаний Аском Груп СА и Терра Раф Транс Трейлинг Лтд (далее – «Стати») новый 2021 год начался с судебного решения в пользу РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции РК.

6 января 2021 года Высокий Суд Англии обязал Стати в течение двух недель выплатить РК и Национальному банку Казахстана (далее – «НБК») более 3,7 миллиона долларов судебных издержек. Ожидается, что Стати будут оспаривать этот приказ. Данный приказ о возмещении судебных расходов связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что НБК не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к РК.

Разбирательство в Высоком суде Англии вытекает из продолжающихся действии РК против Стати, который получил арбитражное решение мошенническим путем и пытаются привести его в исполнение во многих странах. Стати скрывали совершенное ими мошенничество во время арбитража, но с 2015 года доказательства об этом постепенно выявлялись. Данные доказательства были независимо оценены ведущими мировыми экспертами, включая Делойт, ПрайсуотерхаусКуперс, профессора Джорджа Берманна, профессора Кристофа Шройера и доктора Патрика Шольдстрома. Как и Верховный Суд Англии, все эти эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством, в том числе при получении арбитражного решения. Стати никогда не оспаривали данные доказательства, а наоборот, препятствовали судам принимать их во внимание, при этом часто с помощью незаконных средств. К примеру, в отношении предыдущего шведского дела, эксперт шведского права и в настоящее время действующий судья Апелляционного суда Свеа д-р Шольдстром заключил, что имеющиеся доказательства показывают, что Стати добился арбитражного решения путем действий и сокрытия, которые по шведскому законодательству приравниваются к уголовному мошенничеству, и что в процессе аннулирования арбитражного решения они нарушили свою основополагающую обязанность говорить правду шведским судам до такой степени, что теперь арбитражное решение не должно быть приведено в исполнение.

Нынешний приказ Верховного суда о расходах и лежащая в его основе победа РК в апреле дополняют ряд судебных решений, вынесенных в пользу РК в прошлом году, в том числе:

1) Решение Апелляционного суда Стокгольма в июне, в котором суд отменил ошибочные принудительные меры в отношении активов Национального фонда Казахстана.

2) Решение Апелляционного суда Брюсселя в ноябре, в котором суд разрешил РК детально представить свою позицию и доказательства мошенничества Стати, которое будет полностью рассмотрено в 2021 году.

3) Решение Верховного суда Нидерландов в декабре, в котором суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о наложении ареста на акции АО «Самрук-Казына» в КМГ Кашаган Б.В. и направил дело обратно в Апелляционный суд.

Об итогах года по делу Стати Министр юстиции РК Марат Бекетаев сказал: «В прошлом году мы были очень успешны в нашем юридическом противостоянии Стати и их сообщников, пытающихся привести в полученное исполнение мошенническим путем арбитражное решение. В 2021 году мы ожидаем, что мошенничество, коррупция и международное отмывание денег, совершенные Стати, будут раскрыты еще больше, и правосудие по этому делу будет восстановлено во всех юрисдикциях».

Прошлый год также был примечателен судебными разбирательствами, связанными с появлением новых игроков по делу. В июне РК начала судебный процесс против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена и связанных с ним финансовых компаний, обвинив их в сговоре со Стати для совершения их широкомасштабного мошенничества. Совсем недавно, в декабре, к иску присоединился один из инвесторов Стати (Американский хедж-фонд Аутрайдер Менеджмент ЛЛС).

Банкротный управляющий ТОО «Толкыннефтегаз» подал иск в Верховный суд Гибралтара против своей материнской компании Терра Раф Транс Трейлинг Лтд и Стати, и уже получили благоприятное процессуальное решение против Стати, в котором суд пришел к выводу, что все претензии по мошенническим схемам Стати представляют собой «серьезный вопрос, подлежащий рассмотрению» по существу с «реальными перспективами успеха».