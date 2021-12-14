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    Высокий спрос на обучение в казахстанском филиале МГУ отметил Асхат Аймагамбетов

    14 Декабря 2021, 20:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил роль и вклад преподавателей казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстанский филиал МГУ занимает особое место в системе высшего образования Республики Казахстан. Особая значимость в деятельности филиала заключается в том, что он создан по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. О востребованности в получении образования в филиале МГУ имени Ломоносова свидетельствует высокий спрос на обучение. Ежегодно мы фиксируем, что конкурс большой. Казахстанской стороной ежегодно выделяется достаточное количество грантов для обучения граждан Казахстана в университете. Эти гранты присуждаются филиалом самостоятельно», - сказал в ходе торжественного собрания по случаю 20-летия казахстанского филиала МГУ министр образования и науки.

    Асхат Аймагамбетов особо подчеркнул роль профессорско-преподавательского состава вуза.

    «Многие из преподавателей отмечены как лучшие преподаватели вузов Казахстана. Каждый год преподаватели этого университета занимают достойное место и получают высокое звание «Лучший преподаватель вуза», - добавил министр.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане прошло торжественное собрание по случаю 20-летия казахстанского филиала МГУ.

    Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) с юбилеем. К коллективу в ходе прошедшего мероприятия с приветствием обратился Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее государственный секретарь Крымбек Кушербаев рассказал, какое здание в столице передадут казахстанскому филиалу МГУ.

    В торжественном собрании приняли участие также представители Администрации Президента Республики Казахстан, канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, депутатского корпуса Парламента Республики Казахстан, посольства России, представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, а также выпускники Казахстанского филиала МГУ разных лет, преподаватели, студенты.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Вузы Россия МОН Сотрудничество Асхат Аймагамбетов
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